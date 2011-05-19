Требуется проектировщик интерфейсов

Требуется C++ программист на удаленную работу. Основные требования: - C++ - 3+ years of C++ experience; - умение работать в команде; - оперативная реакция; - быть на связи 12 часов в день; - ежедневный отчет по проделанной работе; Нам не нужно: - мелочность ...
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Требования
- умение делать прототипы интерфейсов;
- знаниями современных методик проектирования и анализа
пользовательских интерфейсов;
- опытом постановки задач дизайнерам, верстальщикам и взаимодействия с
разработчиками;
- умение излагать свои мысли коротко, ясно и в письменной форме
Работа постоянная удаленная
Оклад $700 в месяц
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