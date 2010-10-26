Поиск специалистов по API Betfair

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А именно тех кто когда то имел дело и/или писал скрипты на PHP для работы

с биржей через SOAP и знаком с API

Есть небольшая работенка с перспективой большого проекта.

13 лет назад
xromos
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
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