Поиск специалистов по API Betfair

Наш клиент - IT компания, которая занимается реализацией собственных стартапов и ИТ аутсорсингом объявляет конкурс на замещение вакансии J2EE-разработчик в г. Одесса Требования: • Техническое образование; • Опыта работы J2EE (JSP, Servlet, JDBC required; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
А именно тех кто когда то имел дело и/или писал скрипты на PHP для работы
с биржей через SOAP и знаком с API
Есть небольшая работенка с перспективой большого проекта.
- Похожие заказы
- $3500Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Компании "Отечетсвенные технологии", в проект требуется программист имеющий опыт работы с контроллерами типа ПЛК110 и его аналогами от siemens. По всем вопросами писать - [email protected] Оплата по договоренности!Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Инженер по тестированию видеокарт ( 40000 net) открыта в компании, являющейся крупнейшим производителем видеокарт. Задачи: • Тестирование производительности видеокарт • Разработка и внедрение методов тестирования производительности • Автоматизация тестирования Требования к кандидату: Разговорный английский обязательно! • Знание Perl ( C ) является плюсом для кандидата. • Понимание ...Закрыт13 лет назад
- $1000
В Консалтинговой группе "Руна" открывается вакансия внештатного преподавателя 1С для проведения курсов для клиентов компании. Формат мероприятия - курс 3 дня по 8 часов. Вакантные направления - ЗУП и УТ. Условия: Оплата 20 000 руб. к начислению за 3-хдневный ...Закрыт13 лет назад
Нужен опытный программист для администрирования программы на основе Microsoft.net. Framework 4. Есть готовая программа, которая работает на основе Framework 4. Требуется программист для обслуживания, внедрение новых функций. Оплата договорная, зависит от выполненных работ. Требуется на ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Только Киев. Обязанности: подача отчетностей, удаленные консультации. Звоните: (044) 286-34-42 мли (097)937-68-75Закрыт13 лет назад
- $500
Срочно требуется программист на Bitrix для проектной работы в офисе. Пожалуйста, высылайте резюме на почту [email protected]Закрыт13 лет назад
Для разработки отчетов, конфигурирования системы и др. задач. Оплата каждый день. Сумма в личной беседе ПРимечание Используется 1С управление торговлей 8Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования: • Опыт внедрения модулей Управления инцидентами, изменениями на базе HP Service Manager (не менее 1 года и 2 реализованных проектов). • Опыт программирования на JavaScript в HP Service Manager. • Опыт интеграции с внешними системами посредством Connect-It (AD, базы данных, ...Закрыт13 лет назад
Требуется программист MQL, если есть знания ninjatrader, tradestation – большой плюс. Интересует долгосрочное сотрудничество, работа удаленная (фриланс). О стоимости часа работ, занятости пишите, пожалуйста, в личку. Спасибо.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад