Преподаватель 1С

Нужен опытный программист для администрирования программы на основе Microsoft.net. Framework 4. Есть готовая программа, которая работает на основе Framework 4. Требуется программист для обслуживания, внедрение новых функций. Оплата договорная, зависит от выполненных работ. Требуется на ...
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В Консалтинговой группе "Руна" открывается вакансия внештатного преподавателя 1С для проведения курсов для клиентов компании.
Формат мероприятия - курс 3 дня по 8 часов.
Вакантные направления - ЗУП и УТ.
Условия:
Оплата 20 000 руб. к начислению за 3-хдневный семинар.
Курсы проводятся на территории компании Руна (м. Профсоюзная).
Планируемая загрузка 1-3 курса в квартал.
Начало сотрудничества - февраль 2011 года.
Работа по договору.
Требования:
Наличие сертификата Преподавателя "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы)" или "1С:Предприятие 8. Управление торговлей". Практическое применение типовой конфигурации".
Обязательно проведение 1 тестового оплачиваемого семинара в компании.
Примеры проводимых курсов можно посмотреть на сайте www.runa.ru в разделе "Бухгалтеру"/"Обучение и сертификация"/"Курсы 1С".
Татьяна Петрова.
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