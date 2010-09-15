Преподаватель 1С

$1000
ПрочееЗакрытнет заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В Консалтинговой группе "Руна" открывается вакансия внештатного преподавателя 1С для проведения курсов для клиентов компании.

Формат мероприятия - курс 3 дня по 8 часов.

Вакантные направления - ЗУП и УТ.

Условия:

Оплата 20 000 руб. к начислению за 3-хдневный семинар.

Курсы проводятся на территории компании Руна (м. Профсоюзная).

Планируемая загрузка 1-3 курса в квартал.

Начало сотрудничества - февраль 2011 года.

Работа по договору.

Требования:

Наличие сертификата Преподавателя "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы)" или "1С:Предприятие 8. Управление торговлей". Практическое применение типовой конфигурации".

Обязательно проведение 1 тестового оплачиваемого семинара в компании.

Примеры проводимых курсов можно посмотреть на сайте www.runa.ru в разделе "Бухгалтеру"/"Обучение и сертификация"/"Курсы 1С".

Татьяна Петрова.

13 лет назад
Runa
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен опытный программист для админ. программы

    Нужен опытный программист для администрирования программы на основе Microsoft.net. Framework 4. Есть готовая программа, которая работает на основе Framework 4. Требуется программист для обслуживания, внедрение новых функций. Оплата договорная, зависит от выполненных работ. Требуется на ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Бухгалтер для СПД

    Только Киев. Обязанности: подача отчетностей, удаленные консультации. Звоните: (044) 286-34-42 мли (097)937-68-75

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 1С программист на неделю

    Для разработки отчетов, конфигурирования системы и др. задач. Оплата каждый день. Сумма в личной беседе ПРимечание Используется 1С управление торговлей 8

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Инженер внедрения HP Service Manager (удалённо)

    Требования: • Опыт внедрения модулей Управления инцидентами, изменениями на базе HP Service Manager (не менее 1 года и 2 реализованных проектов). • Опыт программирования на JavaScript в HP Service Manager. • Опыт интеграции с внешними системами посредством Connect-It (AD, базы данных, ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист MQL, Ninjatrader

    Требуется программист MQL, если есть знания ninjatrader, tradestation – большой плюс. Интересует долгосрочное сотрудничество, работа удаленная (фриланс). О стоимости часа работ, занятости пишите, пожалуйста, в личку. Спасибо.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист с опытом работы в среде DELPHI

    $1000

    Срочно требуется программист, можно начинающий, с опытом работы в среде Delphi, на удалённую работу. Занятость 5-7 часов в день, насчёт зарплаты договоримся, но примерно около 20 000 рублей в месяц, в дальнейшем возможны поощрения и ...

    Delphi
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Java разработчик (developer)

    $2500

    Вакансия: Java разработчик в компанию-медиахолдинг. На постоянную работу. Основные обязанности на этой должности: В рамках текущего проекта - разработка CRM модуля системы на базе платформы Spiral. В дальнейшем – поддержка ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу толкового, пунктуального программиста

    Здравствуйте, ищу толкового, пунктуального программиста. Нужно натянуть дизайн макет (исходники в psd) на несложный GUI программы написанной на Qt C++ . Срок, как можно быстрее. Цена - обсудим по ICQ. Так же предлагайте свою цену здесь. Спасибо, жду предложения.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ищу Web девелоперов из Санкт-Петербурга

    Здравствуйте. Ищу разработчиков, свободных, тех у кого уйма времени, но в тоже время опытных веберов разной тематики. Есть предложение, соединится в один коллектив из 7 человек. Снять в Питере офис, поставить туда оборудование. И в ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад