Программист контроллеров

Срочно требуется программист, можно начинающий, с опытом работы в среде Delphi, на удалённую работу. Занятость 5-7 часов в день, насчёт зарплаты договоримся, но примерно около 20 000 рублей в месяц, в дальнейшем возможны поощрения и ...