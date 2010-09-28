Инженер по тестированию видеокарт ( 40000 net)

открыта в компании, являющейся крупнейшим производителем видеокарт.

Задачи:

• Тестирование производительности видеокарт

• Разработка и внедрение методов тестирования производительности

• Автоматизация тестирования

Требования к кандидату:

Разговорный английский обязательно!

• Знание Perl ( C ) является плюсом для кандидата.

• Понимание технологий и методов тестирования приложений

• Понимание основ технологий 3D графики (antialiasing, filtering, shaders, etc). Знание продукции NVIDIA и ее характеристик.

• Знание компьютерных комплектующих ("железа") и умение конфигурировать и оптимизировать работу системных компонентов, операционной системы и 3d-приложения (игровые, тесты производительности, программы для обработки видео).

• Уровень знания английского не ниже upper-intermediate, уверенные навыки грамотного общения на технические темы на английском языке. При собеседовании проводится тестирование.

• Желателен опыт работы с приложениями, использующими вычисления на GPU (видео кодирование, программы обработки изображений, программы для научных вычислений)

Условия работы:

Полный рабочий день, работа в офисе в центре Москвы (на Старом Арбате)

З/п 35 000 – 40 000 руб.

«Белая зарплата», регулярно повышаемая с учетом инфляции и индивидуальных показателей.

Программы долгосрочного материального стимулирования сотрудников.

Полное соблюдение ТК РФ.

Оплачиваемые обеды.

Оплачиваемые уроки по английскому языку и тренинги личностного и профессионального роста.

Медицинское страхование.

Страхование жизни.

Отличные возможности карьерного роста.

Если Вы заинтересовались данной позицией, присылайте резюме на [email protected]