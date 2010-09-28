В Консалтинговой группе "Руна" открывается вакансия внештатного преподавателя 1С для проведения курсов для клиентов компании. Формат мероприятия - курс 3 дня по 8 часов. Вакантные направления - ЗУП и УТ. Условия: Оплата 20 000 руб. к начислению за 3-хдневный ...
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Инженер по тестированию видеокарт ( 40000 net)
открыта в компании, являющейся крупнейшим производителем видеокарт.
Задачи:
• Тестирование производительности видеокарт
• Разработка и внедрение методов тестирования производительности
• Автоматизация тестирования
Требования к кандидату:
Разговорный английский обязательно!
• Знание Perl ( C ) является плюсом для кандидата.
• Понимание технологий и методов тестирования приложений
• Понимание основ технологий 3D графики (antialiasing, filtering, shaders, etc). Знание продукции NVIDIA и ее характеристик.
• Знание компьютерных комплектующих ("железа") и умение конфигурировать и оптимизировать работу системных компонентов, операционной системы и 3d-приложения (игровые, тесты производительности, программы для обработки видео).
• Уровень знания английского не ниже upper-intermediate, уверенные навыки грамотного общения на технические темы на английском языке. При собеседовании проводится тестирование.
• Желателен опыт работы с приложениями, использующими вычисления на GPU (видео кодирование, программы обработки изображений, программы для научных вычислений)
Условия работы:
Полный рабочий день, работа в офисе в центре Москвы (на Старом Арбате)
З/п 35 000 – 40 000 руб.
«Белая зарплата», регулярно повышаемая с учетом инфляции и индивидуальных показателей.
Программы долгосрочного материального стимулирования сотрудников.
Полное соблюдение ТК РФ.
Оплачиваемые обеды.
Оплачиваемые уроки по английскому языку и тренинги личностного и профессионального роста.
Медицинское страхование.
Страхование жизни.
Отличные возможности карьерного роста.
Если Вы заинтересовались данной позицией, присылайте резюме на [email protected]
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