Компании "Отечетсвенные технологии", в проект требуется программист имеющий опыт работы с контроллерами типа ПЛК110 и его аналогами от siemens. По всем вопросами писать - [email protected] Оплата по договоренности!
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Наш клиент - IT компания, которая занимается реализацией собственных стартапов и ИТ аутсорсингом объявляет конкурс на замещение вакансии J2EE-разработчик в г. Одесса
Требования:
• Техническое образование;
• Опыта работы J2EE (JSP, Servlet, JDBC required; JSTL, JMS, JAXP, JDO desirable) от 2-х лет;
• Понимание полного цикла разработки программного обеспечения; анализ требований, дизайн, разработка, тестирование, реализация;
• Опыт в создании документации по архитектуре программного обеспечения;
• Способность разрешать спорные вопросы и принимать решения;
• Опыт работы в команде;
• Сильные аналитические способности;
• Хорошие письменные и устные коммуникационные навыки;
• Английский язык – intermediate и выше;
Обязанности:
• Разработка приложений с помощью следующих технологий:
• J2EE (JSP, Servlet, JDBC required; JSTL, JMS, JAXP, JDO desirable)
• HTML/CSS, UML, базы данных (Oracle, MS SQL);
• SOAP;
• Интеграция разработанных приложений с другими системами;
• Плотное взаимодействие с командой бизнес-аналитиков и иностранными коллегами;
Условия
• Офис в центре г. Одессы, недалеко от моря
• Возможность реализации собственных проектов
• официальное трудоустройство;
• социальный пакет;
• Заработная плата по результатам собеседования ($2000-3500);
Резюме присылайте на [email protected] с пометкой J2EE-разработчик.
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