Требуется программист Unix (FreePascal only)

Что делаем?

- работаем с xml-rpc,

- рассылаем почту,

- формируем rss

- пишем демоны

- работаем с sql

- желаем научится работать с MemoryDB и MongoDB

- не пугаемся фраз "надо отправить 2 млн писем за 3 часа с проверкой доставки"

- не пугаемся, видя таблицу в 60Gb, а начинаем предлагать варианты оптимизации.

Оплата адекватна скорости работы и работоспособности

Свои пожелания по оплате и портфолио чего делали постите сразу. Чужие комментарии скрыты.

Фултайм. Оплата понедельно.

Заранее спасибо за потраченное на меня время.