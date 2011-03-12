IT-специалист в туристическую фирму - Киев

$1000
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В туристическую компанию Роза Ветров (Киев) требуетс IT спец:

Содержание работы:

1. Настройка, установка, обслуживание работающих в офисе компьютеров и оргтехники (10-15 машин, Windows, MS Office, 1C, почта, антивирусы, др..)

2. Поддержка локальной сети

3. Поддержка, администрирование, наполнение сайтов

4. другое...

Требования к кандидату:

1. Уверенный пользователь ПК

2. Опыт работы с оргтехникой, локальными сетями, серверами, миниАТС, сборка ПК

3. Знание html, PHP + MYSQL, JavaScript (также желательно Drupal)

4. Опыт работы не менее 2х лет

Личные качества: коммуникабельность, быстрая обучаемость, исполнительность, креативность, стрессоустойчивость, способность работать в команде...

13 лет назад
duykoff
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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