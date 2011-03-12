IT-специалист в туристическую фирму - Киев

Требования: • Высшее техническое образование • Отличное знание OC Windows 200x Server • Опыт работы администрирования баз данных MS SQL от 1,5 года • Практика анализа и настройки производительности серверов • Программирование на T-SQL • Английский язык - технический • Наличие сертификатов Microsoft SQL Server ...
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В туристическую компанию Роза Ветров (Киев) требуетс IT спец:
Содержание работы:
1. Настройка, установка, обслуживание работающих в офисе компьютеров и оргтехники (10-15 машин, Windows, MS Office, 1C, почта, антивирусы, др..)
2. Поддержка локальной сети
3. Поддержка, администрирование, наполнение сайтов
4. другое...
Требования к кандидату:
1. Уверенный пользователь ПК
2. Опыт работы с оргтехникой, локальными сетями, серверами, миниАТС, сборка ПК
3. Знание html, PHP + MYSQL, JavaScript (также желательно Drupal)
4. Опыт работы не менее 2х лет
Личные качества: коммуникабельность, быстрая обучаемость, исполнительность, креативность, стрессоустойчивость, способность работать в команде...
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