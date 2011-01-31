Нужны программисты Ruby

1. Разработка продуктовой технической документации на разрабатываемое программное и аппаратное обеспечение, услуги для клиентов; 2. Сопровождение продуктовой технической документации на разрабатываемое программное и аппаратное обеспечение, услуги для клиентов; 3. Сбор информации об изменениях в функционале ...
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Нужны программисты Flash или Ruby (rails3) , которые готовы участвовать и помогать в разработки проектов Magru.ru .
. Проект делается на rails3 клиентская часть написана с использованием jQuery, flash as3 и элементами html5.0 + css3.. По этому это должен быть человек, имеющий опыт или который готов и хочет этот опыт приобрести в этих языках программирования.
Хочу сразу сказать, что мы ищем партнёра, который готов подойти к проекту творчески, участвовать в обсуждении, предлагать идеи и тратить своё время на разработку. И самое главное готов рассматривать разные варианты сотрудничества. Т.е не только, как получение быстрого, вознаграждение за выполненную работу, но работать на перспективу , за мин. деньги или имея процент от прибыли, либо на др. условиях партнерства.
На настоящее время проект прошёл предпродукционную стадию, запущен полноценный работающий прототип, разработана и готовится к запуску бета-версия проекта.
Вся необходимая для старта документация готова: техническое задание, расчет затрат, план продвижения, план расширения, бизнес -план.
У команды есть чёткий план развитие, договорённости о намерении с ключевыми партнёрами.
Обязательное условие это возможность встречаться в Москве.
Пишите [email protected]
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