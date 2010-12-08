Технический / sales аналитик (iOS / Android)

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Injoit.com ищет аналитиков и специалистов по предпродажной технической подготовки software проектов.
Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове.
Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в UK в нашем офисе или у клиентов.
Варианты оплаты: попроектно, почасовка или месячная зарплата + бонусы,
Требования к кандидатам:
обязательно - письменный английский на хорошем уровне
аналитический склад ума, понимание архитектуры программных проектов, умение быстро создавать архитектуры и оценивать время и стоимость разработки
желательно - опыт в iPhone / Android разработке или разработке системной архитектуры для мобильных или серверных проектов
желательно - опыт продаж или pre sale в сфере software
способность работать быстро, ежедневно, обязательность и пунктуальность
желательно- наличие устройств iOS / Android
Возможности:
Вы будете участвовать в реализации интересных проектов для всемирно известных брендов, напрямую общаться с нашими интересными заказчиками, задавать тренды в индустрии.
Прекрасная команда, достойная оплата и признание за вашу качественную работу.
Возможность дальнейшего карьерного роста в нашей структуре.
Программа стартапов: специальная инициатива компании для помощи вам запустить свои собственные бизнесы в сфере IT, на основе ваших идей.
Программа саморазвития: курсы английского в UK и US, программы физического и психологического самоусовершенствования.
Для начала работы
Пожалуйста, пришлите резюме или напишите о себе и об опыте работы на [email protected] (замените “0″ на “o” в адресе), в теме укажите "job presale"
Важно – пожалуйста, включите описания / URLы / скриншоты ваших работ и упомяните свои наиболее сильные стороны, как личные так и в плане конкретных технических областей и навыков.
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