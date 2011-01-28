Технический писатель

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1. Разработка продуктовой технической документации на разрабатываемое программное и аппаратное обеспечение, услуги для клиентов; 2. Сопровождение продуктовой технической документации на разрабатываемое программное и аппаратное обеспечение, услуги для клиентов; 3. Сбор информации об изменениях в функционале ПО, услугах для клиентов; 4. Работа с разрабатываемым продуктами, услугами с целью знаний структуры и функциональных особенностей продуктов, услуг; 5. Участие в разработке рекламных, маркетинговых и технических материалов

1. Высшее образование (техническое или в области IT); 2. Опыт работы в IT-компании на аналогичной должности от 3 лет; 3. Опыт написания технических help-документов (руководство пользователя, администратора, программиста и т.д.) к ПО, справочных материалов для технических средств; 4. Английский технический, свободный перевод технических текстов с английского языка на русский и обратно (advanced); 5. Знание основ программирования и база данных; 6. Знание и умение работать в графических редакторах для создания блок-схем на уровне продвинутого пользователя; 7. Умение обрабатывать изображения в редакторах PhotoShop и Corel Draw; 8. Знание HTML. 9. Знание стандартов составления технической документации. 10. Знание инструментов и умение создания презентаций.

исп. срок 3 мес., график – пятидневка. З/п 16000+30%KPI

Нужен 1 сотрудник в штат. Можно по ДВОУ по совместительству. В случае если сотрудник работает по совместительству оплата сдельная.

Работа в Воронеже

резюме присылать [email protected]

13 лет назад
vanes077
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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