Программист 1С

Требования к кандидату: -сертификат MCSE, MCSD, MCITP, MCPD или достаточно знаний и опыта, чтобы получить его в ближайшее время, -опыт преподавательской деятельности График работы: -Cовместительство (дневные занятия с 9.30 до 17.00 и/или ...
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З/П по результатам собеседования.
Должностные обязанности:
- Написание новых конфигураций, доработка существующих, создание отчетов, обработок и т.п;
- Тех. поддержка клиентов;
- Составление ТЗ.
Требования к кандидату:
- Уверенное знание предметной области (бухгалтерский, налоговый, управленческий учет);
- Знание конфигураций 1С;
- Отличное знание любой из компонент;
- Наличие сертификатов «1С:Специалист» – преимущество (готовность их получить);
- Опыт работы с торговым оборудованием и розничной торговлей, является преимуществом;
- Ответственность, пунктуальность, дисциплинированность.
Условия работы:
- Оклад;
- Оформление по ТК;
- Перспектива профессионального и карьерного роста;
- Молодой дружный коллектив;
- Работа в офисе, в районе ст. м. Новочеркасская.
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