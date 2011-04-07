Программист 1С

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З/П по результатам собеседования.

Должностные обязанности:

- Написание новых конфигураций, доработка существующих, создание отчетов, обработок и т.п;

- Тех. поддержка клиентов;

- Составление ТЗ.

Требования к кандидату:

- Уверенное знание предметной области (бухгалтерский, налоговый, управленческий учет);

- Знание конфигураций 1С;

- Отличное знание любой из компонент;

- Наличие сертификатов «1С:Специалист» – преимущество (готовность их получить);

- Опыт работы с торговым оборудованием и розничной торговлей, является преимуществом;

- Ответственность, пунктуальность, дисциплинированность.

Условия работы:

- Оклад;

- Оформление по ТК;

- Перспектива профессионального и карьерного роста;

- Молодой дружный коллектив;

- Работа в офисе, в районе ст. м. Новочеркасская.

13 лет назад
andreydh
Андрей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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