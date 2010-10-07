Drupal одна доработка маленькая

Установить WebAsyst Shop-Script на хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент
есть тип содержания – видео.
загружается файл и идет видео.
загружается с компьютера.
Нужно. что бы я линк указывал и файл уже нужный сразу открывался.
варианты
файл может быть на моем сервере.
либо с чужого сервера закачается на мой.
вот такие два момента нужно решить.
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