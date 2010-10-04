Приватный проект для abramitovd

ПрочееЗавершен2 заявки149 просмотров
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Проблема с кодом

13 лет назад
btct223
49 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$1
1 день
Профессионально подошел к делу. Принял замечания, сделал точно по техзаданию.Отличный специалист и человек! Взялся за очень сложный код, сделал быстро и качественно. Будем сотрудничать впредь.
Очень хороший заказчик. Предоставил всю необходимую информацию. Очень вежлив и терпелив. Общаться и работать с таким человеком - одно удовольствие. Надеюсь на долговременное сотрудничество.
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