Нужно сделать CSS tableless файл (шаблон)

Требуется сделать CSS файл по необходимым параметрам. Оплата Яндекс.Деньгами или на мобильный телефон.

Дизайн не обсуждается, ибо он тут роли не играет. От вас требуется только грамотный CSS и больше ничего. Изготовление сайтов и прочее НЕ предлагать.

Само задание (смотрим на приложенную картинку и ориентируемся по цифрам со стрелками):

1) Общая ширина страницы НЕ фиксируется. В качестве фона использовать "background_02.gif"

2) Ширина этого поля (между стрелок) 1000 пикселей.

3) Указать минимальную высота для этих двух полей в 600 пикселей, максимальная высота не фиксируется. Ширина 150 пикселей. В качестве фона использовать "background_01.gif"

4) Высота этих двух полей 35 пикселей. В качестве фона использовать "background_03.gif". Верхнюю и нижнюю границу полей сделать КРАСНОГО цвета шириной в 2 пикселя.

5) Высота этого поля 70 пикселей. В качестве фона использовать "background_01.gif".

6) Логитип привязывается к правому краю. В качестве логотипа использовать "logo1.jpg"

7) Текстовые ссылки. Использовать шрифт Verdana (bold), размер 8-10. Привязка по вертикали и горизонтали к центру. Прописать все ссылки по порядку - http://www.test.com/page_11.htm и так до двацватой.

8) Текстовые ссылки. Использовать шрифт Verdana (bold), размер 12. Прописать все ссылки по порядку - http://www.test.com/page_01.htm и так до десятой.

9) Кнопки под ссылки. Использовать файл "bottom.jpg". Сделать границы кнопок ЧЁРНЫМ цветом в 2 пикселя. Привязка кнопок к левому краю колонки. Прописать все ссылки по порядку (сверху вниз) - http://www.test.com/button_page_01.htm и так далее до пятой.

10) Текстовая ссылка. Использовать шрифт Verdana (bold), размер 10. Прописать ссылку - http://www.test.com

11) Создать HTML файл с именем "index.html" и привязать готовый CSS к нему.

12) Вставить несколько строк любого текста. Шрифт Arial, размер 8.

13) Вставить любую картинку 400-500 пикселей в ширину и 250-350 пикселей в высоту.

14) Убедиться в отсутствии лишнего (мусорного) кода в обоих файлах, лишнее удалить (оптимизировать). Проверить свою работу по всем пунктам.

Необходимые файлы для работы, картинку-пояснение и само задание вышлем по запросу.