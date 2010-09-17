Концепция соц.сети

# 1 — $ 100 # 2 — $ 30

Для проекта требуется разработать концепцию и структуру сайта.

Вводная информация:

- Портал для ITшников

- Встречи, мероприятия offline

- На сайте не только люди, но и компании и их представители

Что хотелось бы получить:

- Идеи о том, как сделать ресурс интересным и привлекательным

- Описание вашего виденья

- Структуру сайта (карта сайта + структура каждого раздела в экселе с планировкой блоков и описанием либо визуальным отображением функционала)

Что не нужно:

- Описание аудитории

- Любой дизайн

В каком виде

- Приветствуется PowerPoint (ppt) для публичного показа и обсуждения

- Можно в doc

- Структура в экселе

- Красивое форматирование

Как защитить свои идеи

- Выкладывайте архив, в который кладите свои файлы. На архив ставите пароль, пароль присылаете мне в личку.

Советы

- Не стесняйтесь предлагать идеи и рассуждать

- Чем объемнее и качественней вы сделаете описание, тем больше шансов на победу и перспективу

Перспективы

- Подключение Вас к проекту с дополнительной оплатой. А нам в проект понадобятся консультанты, тестировщики, контент-менеджеры, постеры, PR'щики, маркетологи.

Что не стоит делать

- Спамить в личку или в другие контакты, но вопросы допускаются

Всем желаю удачи! В конкурс добавлю автоматом всех.