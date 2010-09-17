Концепция соц.сети

Необходимо создать карту в Google Maps, отметив ~140 позиций нашим маркером. Оплата WMR. Справочная информация по картам Google: http://maps.google.ru/support/bin/static.py?hl=ru&page=guide.cs&guide=21670&topic=21676
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта требуется разработать концепцию и структуру сайта.
Вводная информация:
- Портал для ITшников
- Встречи, мероприятия offline
- На сайте не только люди, но и компании и их представители
Что хотелось бы получить:
- Идеи о том, как сделать ресурс интересным и привлекательным
- Описание вашего виденья
- Структуру сайта (карта сайта + структура каждого раздела в экселе с планировкой блоков и описанием либо визуальным отображением функционала)
Что не нужно:
- Описание аудитории
- Любой дизайн
В каком виде
- Приветствуется PowerPoint (ppt) для публичного показа и обсуждения
- Можно в doc
- Структура в экселе
- Красивое форматирование
Как защитить свои идеи
- Выкладывайте архив, в который кладите свои файлы. На архив ставите пароль, пароль присылаете мне в личку.
Советы
- Не стесняйтесь предлагать идеи и рассуждать
- Чем объемнее и качественней вы сделаете описание, тем больше шансов на победу и перспективу
Перспективы
- Подключение Вас к проекту с дополнительной оплатой. А нам в проект понадобятся консультанты, тестировщики, контент-менеджеры, постеры, PR'щики, маркетологи.
Что не стоит делать
- Спамить в личку или в другие контакты, но вопросы допускаются
Всем желаю удачи! В конкурс добавлю автоматом всех.
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