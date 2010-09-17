Концепция соц.сети

$130
ПрочееЗакрыт6 заявок524 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100
#2$30

Для проекта требуется разработать концепцию и структуру сайта.

Вводная информация:

- Портал для ITшников

- Встречи, мероприятия offline

- На сайте не только люди, но и компании и их представители

Что хотелось бы получить:

- Идеи о том, как сделать ресурс интересным и привлекательным

- Описание вашего виденья

- Структуру сайта (карта сайта + структура каждого раздела в экселе с планировкой блоков и описанием либо визуальным отображением функционала)

Что не нужно:

- Описание аудитории

- Любой дизайн

В каком виде

- Приветствуется PowerPoint (ppt) для публичного показа и обсуждения

- Можно в doc

- Структура в экселе

- Красивое форматирование

Как защитить свои идеи

- Выкладывайте архив, в который кладите свои файлы. На архив ставите пароль, пароль присылаете мне в личку.

Советы

- Не стесняйтесь предлагать идеи и рассуждать

- Чем объемнее и качественней вы сделаете описание, тем больше шансов на победу и перспективу

Перспективы

- Подключение Вас к проекту с дополнительной оплатой. А нам в проект понадобятся консультанты, тестировщики, контент-менеджеры, постеры, PR'щики, маркетологи.

Что не стоит делать

- Спамить в личку или в другие контакты, но вопросы допускаются

Всем желаю удачи! В конкурс добавлю автоматом всех.

13 лет назад
Rusdrive
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Создать карту в Google Maps

    $25

    Необходимо создать карту в Google Maps, отметив ~140 позиций нашим маркером. Оплата WMR. Справочная информация по картам Google: http://maps.google.ru/support/bin/static.py?hl=ru&amp;page=guide.cs&amp;guide=21670&amp;topic=21676

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla +VirtueMart - небольшие доработки

    1) Поправить отображение кода Сапы, стоит Sape-модуль. 2) Добавить модуль Miralinks и GoGetLinks. 3) Добавить текста на главной. 4) Переделать область ввода поиска. Заинтересовавшимся скину урл и подробности.

    JoomlaVirtuemart
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка группы в Facebook

    Всем добрый день. Требуется раскрутка группы в Facebook. Видимо алгоритмы софта сейчас не работают. Так что мы готовы на ручные приглашения в группу. Нужно срочно. Icq - 4599208 mail - [email protected]

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод сайта из бана яндекса

    Сайт был забанен почти год назад, техподдержка прислала шаблон письма: "На данный момент Ваш сайт не будет возвращен в поиск, так как не полностью соответствует нашему пониманию качественного сайта. " Необходимо добиться того, чтобы сайт вернули в выдачу, ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Live Journal

    $50

    Настройка дизайна в ЛайвЖурнал (в цсс смена баннеров, размещение логотипа и т.д.). Консультирование и выполнение не больших задач по работе с социальной сетью...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта с укоза на другую cms.

    Предложения по CMS с вашей стороны. Интересует перенос в базу данных. хтмл код не однотипный. например возьмем базу с фильмами: 1. перенос всего хтмл кода (описание фильма, режиссер, актер и т.д) в одно поле. 2. создаются поля с ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактор для сайта

    В админке сайта www. bisedki.ru не работает редактор. т.е. не вставляются ссылки, картинки и т.д

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PhpBB в vBulletin

    http://forum.fw-stock.com/ Вот этот форум PhpBB необходимо заменить на vBulletin, чтоб база данных осталась прежней, то есть сообщения и темы не пострадали. Форум vBulletin™ Version 4.0.0 в наличии есть.

    PHP
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад