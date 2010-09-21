Установить WebAsyst Shop-Script на хостинг

Требуется сделать CSS файл по необходимым параметрам. Оплата Яндекс.Деньгами или на мобильный телефон. Дизайн не обсуждается, ибо он тут роли не играет. От вас требуется только грамотный CSS и больше ничего. Изготовление сайтов и прочее ...
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