Интернет магазин mp3 музыки

ПрочееЗакрыт4 заявки186 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доделать уже существующий интернет магазин музыки.

Надо чтобы заработала система оплаты через смс и яндекс деньги для начала.

И есть еще небольшие пожелания по поводу функциональности (добавить некоторые функции).

Пишите свои предложения с указанием цены.

www.allmusic4you.com

16 лет назад
XTrancer
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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