Интернет магазин mp3 музыки

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать уже существующий интернет магазин музыки.
Надо чтобы заработала система оплаты через смс и яндекс деньги для начала.
И есть еще небольшие пожелания по поводу функциональности (добавить некоторые функции).
Пишите свои предложения с указанием цены.
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