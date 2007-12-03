Интернет магазин mp3 музыки

Нужно доделать уже существующий интернет магазин музыки.

Надо чтобы заработала система оплаты через смс и яндекс деньги для начала.

И есть еще небольшие пожелания по поводу функциональности (добавить некоторые функции).

Пишите свои предложения с указанием цены.

www.allmusic4you.com