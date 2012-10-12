Интересует привлечение людей в 2 группах в Одноклассниках. Нужно, чтобы было в группе: 1000 человек и 900 человек Срок 1.5 недели. Нужен таргет по городам.
Изменить карту проезда в Интернет-магазине
Здравствуйте! Имеем сайт: www.runail-shop.kz. Во вкладке "Контакты" - "Схема проезда" в связи с переездом магазина, необходимо заменить картинку - карту. Движок сайт - ВамШоп. Картинка есть уже для замены. Прошу откликнуться тех, кто готов за символическую оплату изменить картинку.
с/у Щёкин Д.В.
Заявки фрилансеров
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