Изменить карту проезда в Интернет-магазине

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Закрыт5 заявок131 просмотр

Здравствуйте! Имеем сайт: www.runail-shop.kz. Во вкладке "Контакты" - "Схема проезда" в связи с переездом магазина, необходимо заменить картинку - карту. Движок сайт - ВамШоп. Картинка есть уже для замены. Прошу откликнуться тех, кто готов за символическую оплату изменить картинку.

с/у Щёкин Д.В.

13 лет назад
DenzelCH
38 лет
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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