Залить по SSH дамп БД (хостинг RuCenter)

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Завершен2 заявки106 просмотров

Нужно залить дамп БД (350Мб), хостинг RuCenter

13 лет назад
glass-wall
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Виктор превосходно справился с задачей, оперативно и за разумную сумму, приятно работать с профессионалом. Рекомендую к сотрудничеству!
Задача поставлена четко и ясно - оплата произведена мгновенно! Все рекомендую! Спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад