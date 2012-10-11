Провести анализ сайта, составить рекомендации.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка97 просмотров

Провести анализ сайта glomi.ru, составить рекомендации:

Внутренняя оптимизация

Удобство пользования

Советы по сео.

Бюджет 500 руб

13 лет назад
kostiksun
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Контент на сайт: фото, тексты

    Требуется работа над содержимым сайта www.tdkrona.ru/ 1. Подбор фотографий товаров (вагонка, доска, брус и тд). Красивые фото свежего дерева, нужно будет подобрать немного подумав (чтобы вагонка 12 толщины выглядела тоньше 19 ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно немного подправить сайты на Вордпресс

    1. отремонтировать комменты, почему, то не отсылаются. (1 сайт ) 2. поставить плагин который ссылки на англ. сам переводит.(2 сайта) 3. поставить соц. кнопки,(2 сайта) Жду предложений по срокам и цене

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение социальных игр через CPM рекламу

    Добрый день! Игровая компания, ведущий разработчик и издатель социальных игр, разыскивает команды для оперирования рекламными кампаниями в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. Что нужно делать: - ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен грамотный PR & Event менеджер

    $5000

    Открывается крупный торговый центр в Москве для организации открытия и дальнейшего маркетингового сопровождения требуется опытный PR &amp; Event manager Требования: опыт организации мероприятий ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт переделать или создать новый

    $5000

    Привет всем! Нужно довести до ума сайт www.stardust-elite.com сейчас это просто сайт эскорт агенства в будущем планируется как ресурс рекламный где можно будет размещать аккаунты! ...

    Прочее18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проектов. Удаленно

    $1000

    Для постоянного сотрудничества требуется менеджер проектов для создания новых и развития существующих сайтов различных тематик. Основная задача – поиск специалистов и управление ими. То есть ставить им задачи и контролировать исполнение. ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад