Разместить новое название магазина на сайт. Логотип в векторе.
Провести анализ сайта, составить рекомендации.
Провести анализ сайта glomi.ru, составить рекомендации:
Внутренняя оптимизация
Удобство пользования
Советы по сео.
Бюджет 500 руб
Заявки фрилансеров
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