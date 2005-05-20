Провести анализ сайта glomi.ru, составить рекомендации: Внутренняя оптимизация Удобство пользования Советы по сео. Бюджет 500 руб
Настроить блог WordPress под ключ.
Здравствуйте дамы и господа.
Нужно настроить информационный блог на WP + модуль комментарий с VK.COM (Тематика блога : покупки с зарубежных магазинов ebay, amazon и т.п.)
Суть задания:
Подобрать максимально подходящий шаблон, расставить линки на созданные страницы. (Блог с фиксированными темами, не новостной. Темы будут пополняться)
Подобрать и интегрировать (не обязательно) форум. (любой, но желательно легкий в использовании)
Настроить на хостинге.
Так же рассмотрю вариант создания своего (индивидуального) шаблона.
Уважаемые исполнители. Прошу вас указывать вашу стоимость подобной работы + стоимость разработки шаблона(темы) для WP.
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