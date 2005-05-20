Настроить блог WordPress под ключ.

Здравствуйте дамы и господа.

Нужно настроить информационный блог на WP + модуль комментарий с VK.COM (Тематика блога : покупки с зарубежных магазинов ebay, amazon и т.п.)

Суть задания:

Подобрать максимально подходящий шаблон, расставить линки на созданные страницы. (Блог с фиксированными темами, не новостной. Темы будут пополняться)

Подобрать и интегрировать (не обязательно) форум. (любой, но желательно легкий в использовании)

Настроить на хостинге.

Так же рассмотрю вариант создания своего (индивидуального) шаблона.

Уважаемые исполнители. Прошу вас указывать вашу стоимость подобной работы + стоимость разработки шаблона(темы) для WP.