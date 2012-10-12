Вставить тизеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт4 заявки91 просмотр

Здравствуйте. Нужно вписать тизеры в статическую страницу сайта.

Скрин, как должно быть – прикрепляю.

Жду предложений и срок выполнения.

Спасибо.

13 лет назад
GOODMAN91
Рудник 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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