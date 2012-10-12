Есть 2 сайта m2y.ru и jobgood.ru m2y.ru - нужно вылечить от вирусов и отредактировать контактные данные во всех разделах. jobgood.ru - нужно вылечить от вирусов и попросить яндекс перепроверить сайт, что бы он ...
Вставить тизеры
Здравствуйте. Нужно вписать тизеры в статическую страницу сайта.
Скрин, как должно быть – прикрепляю.
Жду предложений и срок выполнения.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно залить дамп БД (350Мб), хостинг RuCenterЗавершен13 лет назад
обновить конфу нетиповую до последнего релизаПрочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте дамы и господа. Нужно настроить информационный блог на WP + модуль комментарий с VK.COM (Тематика блога : покупки с зарубежных магазинов ebay, amazon и т.п.) Суть задания: Подобрать максимально ...Прочее10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Провести анализ сайта glomi.ru, составить рекомендации: Внутренняя оптимизация Удобство пользования Советы по сео. Бюджет 500 рубПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Разместить новое название магазина на сайт. Логотип в векторе.Завершен13 лет назад
Требуется работа над содержимым сайта www.tdkrona.ru/ 1. Подбор фотографий товаров (вагонка, доска, брус и тд). Красивые фото свежего дерева, нужно будет подобрать немного подумав (чтобы вагонка 12 толщины выглядела тоньше 19 ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. отремонтировать комменты, почему, то не отсылаются. (1 сайт ) 2. поставить плагин который ссылки на англ. сам переводит.(2 сайта) 3. поставить соц. кнопки,(2 сайта) Жду предложений по срокам и ценеЗавершен13 лет назад
Добрый день! Игровая компания, ведущий разработчик и издатель социальных игр, разыскивает команды для оперирования рекламными кампаниями в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. Что нужно делать: - ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Открывается крупный торговый центр в Москве для организации открытия и дальнейшего маркетингового сопровождения требуется опытный PR & Event manager Требования: опыт организации мероприятий ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад