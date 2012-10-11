Поправить сайты

Есть 2 сайта m2y.ru и jobgood.ru

m2y.ru - нужно вылечить от вирусов и отредактировать контактные данные во всех разделах.

jobgood.ru - нужно вылечить от вирусов и попросить яндекс перепроверить сайт, что бы он вычеркнул его из списка потенциально опасных. так же нужно отредактировать контактные данные.