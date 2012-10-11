Поправить сайты

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Закрыт5 заявок136 просмотров

Есть 2 сайта m2y.ru и jobgood.ru

m2y.ru - нужно вылечить от вирусов и отредактировать контактные данные во всех разделах.

jobgood.ru - нужно вылечить от вирусов и попросить яндекс перепроверить сайт, что бы он вычеркнул его из списка потенциально опасных. так же нужно отредактировать контактные данные.

13 лет назад
fenix0532
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров