Здравствуйте. Нужно вписать тизеры в статическую страницу сайта. Скрин, как должно быть – прикрепляю. Жду предложений и срок выполнения. Спасибо.
Раскрутка групп вконтакте
Необходимо создать и раскрутить и поддерживать группу вконтакте по продаже расписных изделий (примеры прикреплены).
Заявки фрилансеров
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