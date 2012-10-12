Работа с сайтами

Есть 2 сайта m2y.ru и itexe.ru

m2y.ru - нужно отредактировать контактные данные и вылечить сайт от вирусов.

itexe.ru - в разделе "клиенты и рекомендации" под "наши клиенты убрать" ошибку 404, пусть лучше не куда не ссылается. Нужно так же наполнить раздел "контакты". Раздел вакансии нужно удалить. Убрать в правом углу баннер с "единая диспетчерская служба".