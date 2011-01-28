Есть задачка. http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_DisplayProductInformation-Start?BundlePage=34&isHappy55=false&CategoryName=sh10641504&dynPageSize=20&ListSize=20&isMorePage=true&ls=0&ProductID=p7J_AAABaPYAAAEtcHxNPLSD&PageableID=&PageableName=&ProductPage=1&gsselect=DKO_NG-1-12.DKO_US-1-5. переходим по ссылке, щелкаем на фотку и видим прекрасную программку для увеличения картинки. Задача проста - получить оригинал картинки в полном размере. По ...
Перевести на русский скрипт
Перевести полностью весь скрипт на русский язык (админку, сам сайт и т.д.)
Скину на e-mail сам скрипт
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