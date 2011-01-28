Перевести на русский скрипт

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Закрыт3 заявки227 просмотров

Перевести полностью весь скрипт на русский язык (админку, сам сайт и т.д.)

Скину на e-mail сам скрипт

14 лет назад
leha_demi
Алексей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
kuzmuk2011
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$8
1 день

Заявки фрилансеров

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
kuzmuk2011
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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