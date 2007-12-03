Придумать название для сайта

Нужно доделать уже существующий интернет магазин музыки. Надо чтобы заработала система оплаты через смс и яндекс деньги для начала. И есть еще небольшие пожелания по поводу функциональности (добавить некоторые функции). Пишите свои предложения с указанием цены. www.allmusic4you.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать доменное имя и название для сайта.
Хотим сделать сайт содеражащий самые разнообразные разделы: фото, музыка, видео, знакомства, новости, статьи, хит парады, блоги и т. д. В общем будет всё что можно себе представить...
Но так же это будет название для нашей веб студии. Так что это тоже надо учесть. На сайте будет раздел нашей студии.
Главное чтобы название было позитивным... (Не обязательно чтобы такое слово существовало, т. е. названия типа Яндекс или Гугл тоже устраивают)
Жду Ваших предложений. ICQ 270323949
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