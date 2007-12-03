Придумать название для сайта

ПрочееЗакрыт15 заявок385 просмотров
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Необходимо придумать доменное имя и название для сайта.

Хотим сделать сайт содеражащий самые разнообразные разделы: фото, музыка, видео, знакомства, новости, статьи, хит парады, блоги и т. д. В общем будет всё что можно себе представить...

Но так же это будет название для нашей веб студии. Так что это тоже надо учесть. На сайте будет раздел нашей студии.

Главное чтобы название было позитивным... (Не обязательно чтобы такое слово существовало, т. е. названия типа Яндекс или Гугл тоже устраивают)

Жду Ваших предложений. ICQ 270323949

16 лет назад
yupopov
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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