150 отзывов для магазина

$50
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Закрыт4 заявки165 просмотров

Требуется написать примерно 150 отзывов для магазина одежды от покупателей. Отзывы краткие примерно по 200 символов. Публикация сразу на сайте.

пример отзыва:

"Брала на подарок дочери жакет, живу в Москве, доставили быстро очень за 2 часа. При заказе написала что размер точно не знаю - курьер привез 3 размера, на месте примерили тут же и подобрали нужный размер. Спасибо за ваш сервис."

13 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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