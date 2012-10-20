Требуются расшифровщики аудиозаписей. Нужно переводить русский текст из формата mp3 в формат Word. Оплата за 1 минуту аудиозаписи - 10 руб. на испытательный срок. Внимание: возраст от 26 лет! ...
Cоставить сравнительную таблицу гибких депозитов
Необходимо составить сравнительную таблицу гибких депозитов украинских банков, в гривне и долларе США, входящих в Фонд гарантирования вкладов физических особ.
Требуется знание украинского и русского языка.
Алгоритм действий:
1. Заходите на сайт фонда http://www.fg.org.ua/members/stuff, где представлен список банков (173 банка).
2. Переходите на сайты банков и ищете на сайте предложения по гибким депозитам.
Обычно они находятся в разделе Физическим лицам -> Депозиты.
Находите гибкие депозиты и вносите информацию о них Excel таблицу.
Пример такой таблицы прикрепляю к заданию.
Гибкий депозит — это депозит, который можно в любой момент пополнять и снимать с него деньги без потери процентов. Обычно в его названии есть слова - гибкий, свободный, комфортный, универсальный, кошелек.
Запрещается передавать результаты задания третьим лицам, либо размещать информацию публично!
Предлагайте желаемую стоимость (в русских рублях) и срок выполнения задания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Прочее10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать примерно 150 отзывов для магазина одежды от покупателей. Отзывы краткие примерно по 200 символов. Публикация сразу на сайте. пример отзыва: "Брала на подарок дочери жакет, живу ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется модератор-переводчик, языковая пара английский-русский. Требования: возможность работать 4-5 часов в сутки, хорошее знание языка (устного и письменного, устные переводы телефонных разговоров осуществляются через скайп), скоростной доступ в интернет.Прочее10 заявокЗакрыт13 лет назад
задание прикреплено. Предлагайте цену.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать и придумать описания к флеш играм. Их несколько, работа сегодня + завтра (при желании). Дается игра и к ней нужно придумать примерно 7 описаний. Они должны быть простые и каждое от 250 символов ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо перевести английский IT сайт на русский язык. Быстро, качественно, не упустив при переводе основную идею. skype jubeyjubaПрочее7 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо публиковать моё объявление на досках. Часть дам, часть самим надо найти. Недвижимость. Предлагайте оплату за 1 объявление. Чем ниже, с тем и буду работать. Работа постоянная с увеличением цены, по мере получения ...Прочее11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $16
Необходимо разместить сегодня информацию о вакансии на тематических сайтах. Всег на 20 сайтах. Бюджет 500 руб.Прочее14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны расшифровки проведенных лекций на русском и английском языках. Всего роликов 7. Общее время для расшифровки 4:51:42 Стоимость от исполнителя.Прочее11 заявокЗакрыт13 лет назад
Не знаю насколько верно ищу на этом сайте. Нужен удаленный секретарь. В основном - поиск информации в интернете, составление отчетов, поиск контактов людей и баз данных, возможно ведение каких-то переговоров через Skype, ICQ, E-mail. ...Прочее19 заявокЗакрыт13 лет назад