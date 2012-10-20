Cоставить сравнительную таблицу гибких депозитов

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен4 заявки235 просмотров

Необходимо составить сравнительную таблицу гибких депозитов украинских банков, в гривне и долларе США, входящих в Фонд гарантирования вкладов физических особ.

Требуется знание украинского и русского языка.

Алгоритм действий:

1. Заходите на сайт фонда http://www.fg.org.ua/members/stuff, где представлен список банков (173 банка).

2. Переходите на сайты банков и ищете на сайте предложения по гибким депозитам.

Обычно они находятся в разделе Физическим лицам -> Депозиты.

Находите гибкие депозиты и вносите информацию о них Excel таблицу.

Пример такой таблицы прикрепляю к заданию.

Гибкий депозит — это депозит, который можно в любой момент пополнять и снимать с него деньги без потери процентов. Обычно в его названии есть слова - гибкий, свободный, комфортный, универсальный, кошелек.

Запрещается передавать результаты задания третьим лицам, либо размещать информацию публично!

Предлагайте желаемую стоимость (в русских рублях) и срок выполнения задания.

13 лет назад
cyrus
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Solnyshko88
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок, остался доволен сотрудничеством.
Четкое ТЗ, очень быстрая оплата. Осталась довольна сотрудничеством

Заявки фрилансеров

Solnyshko88
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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