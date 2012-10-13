Расшифровщики аудио

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт10 заявок441 просмотр

Требуются расшифровщики аудиозаписей.

Нужно переводить русский текст из формата mp3 в формат Word.

Оплата за 1 минуту аудиозаписи - 10 руб. на испытательный срок.

Внимание: возраст от 26 лет!

Возможность брать большие или малые объемы.

Общие требования:

* врожденная грамотность,

* эрудированность, большой словарный запас,

* лингвистическое образование,

* опыт работы в данной сфере,

* высокая скорость печати (от 200 сим/мин),

* наличие высокоскоростного интернета,

* ответственность, усидчивость и внимательность.

Почта для связи: [email protected]

О себе: указать имя, возраст, город проживания, опыт работы транскриптором (желательно указать либо место работы, либо в каком проекте принимали участие), имя в скайпе, номер icq.

Работа непростая, специфическая, очень ответственная, поэтому отнеситесь к ней серьезно.

13 лет назад
audio-to-text
Юлия 
44 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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