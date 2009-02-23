Наполнение форума для девушек.

Нужно наполнить форум для девушек сообщениями на различные темы.

Темы тут: www.girlcafe.ru

Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему".

Оплата будет производиться через Яндекс деньги в рублях.

1 руб – за сообщение

3 руб – за новую тему

Минимум 100 сообщений.

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются. Без копирования с других форумов и плагиата.

В теме где уже имеются 3 любых сообщения 4-ое и следующие сообщения не оплачиваются (чтобы не было двойных постингов в теме).

Оплата по факту за 100 сообщений.

Если ваша работа понравится, возможно продолжение сотрудничества.

Предложения только сюда. Приватки в игнор.