Персональный проект для katalena

Нужно наполнить форум для девушек сообщениями на различные темы. Темы тут: www.girlcafe.ru Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через Яндекс деньги в рублях. 1 руб – за сообщение 3 руб – за ...
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Необходимо заполнить контентом следующие разделы сайта - "главная", "о нас", "услуги", "контакты", "faq"
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