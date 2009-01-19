Создание шаблонов для генерации текстов

Нужно наполнить форум для девушек сообщениями на различные темы. Темы тут: www.girlcafe.ru Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через Яндекс деньги в рублях. 1 руб – за сообщение 3 руб – за ...
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Если Вы знакомы со структурой {певый|второй|третий|}{шар|куб|конус|квадрат}, то пишите сразу цену за 1000 знаков шаблона без пробелов. Заказы будут по одному-два предложения. Шаблоны нужны качественные, т.е. предварительно составить два предложения и для трех предложений (оригинал+2рерайта) составить приведенный шаблон.
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