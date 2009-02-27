Создать базу

ПрочееЗавершен24 заявки546 просмотров
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Задача - создать в екселе базу данных магазинов (онлайн).

Поля - урл магазина - е-mail - телефон.

Магазины по тематикам (я дам) Бюджет - за 10 магазинов - 2 вму. Всего нужно до 100 магазинов. Спасибо.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
nastyusha2007
Olga 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$3
1 день
Спасибо :) Отличный исполнитель. Очень приятно работать.и очень честный.
Легкий проект, четкое постановление задачи, своевременная оплата. Оценка -10+++.
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