Кафе, бары и рестораны – собрать все бары, рестораны и кафе находящиеся в черте города. !!!кроме фаст-фудов, например макдональдс и различные шавермы!!!!!!! Подготовить таблицу экселе. Разделить объекты на сетевые и одиночные. ...
Поддержка групп ВКонтакте и Фейсбук форекс темат.
Поддержка групп форекс тематики вконтакте и фейсбук, нужно разбираться в форекс, прдвижение, создание живой аудитории
Заявки фрилансеров
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