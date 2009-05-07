Требуется сверстать текст из Ворда в pdf

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт20 заявок377 просмотров

Меня зовут Голосовская Екатерина.Наша компания выполняет проект для наших партнеров в Германии по переводу текста.

Требуется осуществить верстку готового перевода по образцу английской версии текста.

Объемы, сроки и оплаты обсуждаются.

Требуется осуществить верстку готового перевода по образцу английской версии текста.

Объемы, сроки и оплаты обсуждаются.

Для определения квалификации необходимо сделать пример и прислать его мне на [email protected]. Файлы высылаются Вам по электронной почте.

Всего в работе будет около 4000 стр. 15 файлов. Работать будет несколько человек, из-за сжатых сроков.

Условия простые: Вам высылается два файла: ворд (переведенный текст) и pdf (это образец, по которому верстать!). Готовый файл должен быть копией английского образца, только с русским текстом!

Варианты – типа нажму кнопку конвертора и работа готова - не подходят! И приниматься и соответственно оплачиваться не будут!

ОПЛАТА ЛИБО БЕЗНАЛОМ, ЛИБО НАЛОМ В РУБЛЯХ. Электронные варианты оплаты не используются нашей компанией ввиду их небезопасности.

По дополнительным вопросам пишите на [email protected]

16 лет назад
Flina
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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