Требуется глубокий и качественный рерайт статей по туристической тематике. Объем - 9000 символов без пробелов. Оплата 9 у.е. (либо на ваш счет в системе weblancer, либо на ваш WMZ-кошелек) после выполнения ...
Требуется сверстать текст из Ворда в pdf
Меня зовут Голосовская Екатерина.Наша компания выполняет проект для наших партнеров в Германии по переводу текста.
Требуется осуществить верстку готового перевода по образцу английской версии текста.
Объемы, сроки и оплаты обсуждаются.
Требуется осуществить верстку готового перевода по образцу английской версии текста.
Объемы, сроки и оплаты обсуждаются.
Для определения квалификации необходимо сделать пример и прислать его мне на [email protected]. Файлы высылаются Вам по электронной почте.
Всего в работе будет около 4000 стр. 15 файлов. Работать будет несколько человек, из-за сжатых сроков.
Условия простые: Вам высылается два файла: ворд (переведенный текст) и pdf (это образец, по которому верстать!). Готовый файл должен быть копией английского образца, только с русским текстом!
Варианты – типа нажму кнопку конвертора и работа готова - не подходят! И приниматься и соответственно оплачиваться не будут!
ОПЛАТА ЛИБО БЕЗНАЛОМ, ЛИБО НАЛОМ В РУБЛЯХ. Электронные варианты оплаты не используются нашей компанией ввиду их небезопасности.
По дополнительным вопросам пишите на [email protected]
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