Специалист для прокачки персонажей

$50
ПрочееЗакрыт8 заявок1983 просмотра
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Требуется человек, знающий механику игры WoW для прокачки персонажей

Зарплата 50$ за персонажа (в среднем прокачка занимает от 7 до 10 дней)

Наличие в онлайн с 12 до 22 мск, скайп или icq

Писать только в проекте, заявки скрыты

Оплата webmoney, банковский/почтовый перевод

13 лет назад
alex_unixoid
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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