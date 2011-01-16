Специалист для прокачки персонажей

Требуется удаленный помощник для совершения звонков клиентам компании. Требования: - Грамотная, чёткая речь - Желательно, проживание в Москве. Один звонок занимает не более 2-х минут. Суть задачи заключается в звонках (около 10 штук в день) клиентам компании по предоставленным ...