Написание продающего текста по астрологии

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Закрыт11 заявок563 просмотра

Нужно написать продающий текст по астрологии, нумерологии, гаданиям на картах таро или хиромантии

Количество символов от 3000-5000

пример на англ http://beirresistible.com/free-presentations.php?src=7

8 лет назад
guest_1485527643032
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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