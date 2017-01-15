Написать описание к продукту. Продающий текст

# 1 — $ 15

Нужно составить описание к продукту(товар не для русскоязычного рынка, весь текст будет переведен в дальнейщем на 3 языка), примеры как это должно выглядеть есть на английском языке. Если не владеете ищете с других источников или придумываете сами

Информация о продукте:

1. Черпак который может делать шарики из любого мороженного(из морозилки тоже)

2. Сделан из алюминия

3. Покрыто антифризовым покрытием

4. Только ручная стирка, посудомойка уничтожает антифризовое покрытие

5. Легкий и очень прочный материал, сломать руками нереально

Требования к описанию:

1. Найти с какой проблемой сталкиваются люди которые хотят поесть мороженного(самая явная что мороженное только что из морозилки обычная ложка не берет, а этот скуп именно для этого и сделан)

2. Особенности продукта и как он решает проблему

3. Написать почему можно доверять (ссылаться на преимущества материала+производитель более 7 лет на рынке кухонных изделий)

4. Мотивировать покупателя что он получит от этого товара и каким образом

5. Написать гарантии. Полностью убрать риски, 30 дней возврат, убедить покупателя что это лучшее что он может взять за эти деньги

6. Объяснить выгоду покупки.

7. Создать срочность покупки. В нашем случае что скоро тепло и сезон мороженного начнется, дедлайн на количество товара

8. Призыв к действию. Расписать предполагаемую покупку( расписать с самого начала, ты нажал оплатить товар, он пришел к тебе, ты весь радостный открываешь эту чудо посылку видишь эту чудесную ложку, мороженное уже ждет на столе чтобы начать его накладывать и тд и тп