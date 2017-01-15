Нужно составить описание к продукту(товар не для русскоязычного рынка, весь текст будет переведен в дальнейщем на 3 языка), примеры как это должно выглядеть есть на английском языке. Если не владеете ищете с других источников или ...
Написать описание к продукту. Продающий текст
Нужно составить описание к продукту(товар не для русскоязычного рынка, весь текст будет переведен в дальнейщем на 3 языка), примеры как это должно выглядеть есть на английском языке. Если не владеете ищете с других источников или придумываете сами
Информация о продукте:
1. Черпак который может делать шарики из любого мороженного(из морозилки тоже)
2. Сделан из алюминия
3. Покрыто антифризовым покрытием
4. Только ручная стирка, посудомойка уничтожает антифризовое покрытие
5. Легкий и очень прочный материал, сломать руками нереально
Требования к описанию:
1. Найти с какой проблемой сталкиваются люди которые хотят поесть мороженного(самая явная что мороженное только что из морозилки обычная ложка не берет, а этот скуп именно для этого и сделан)
2. Особенности продукта и как он решает проблему
3. Написать почему можно доверять (ссылаться на преимущества материала+производитель более 7 лет на рынке кухонных изделий)
4. Мотивировать покупателя что он получит от этого товара и каким образом
5. Написать гарантии. Полностью убрать риски, 30 дней возврат, убедить покупателя что это лучшее что он может взять за эти деньги
6. Объяснить выгоду покупки.
7. Создать срочность покупки. В нашем случае что скоро тепло и сезон мороженного начнется, дедлайн на количество товара
8. Призыв к действию. Расписать предполагаемую покупку( расписать с самого начала, ты нажал оплатить товар, он пришел к тебе, ты весь радостный открываешь эту чудо посылку видишь эту чудесную ложку, мороженное уже ждет на столе чтобы начать его накладывать и тд и тп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо написать «цепляющий», раскрывающий преимущества нашего предложения текст для рекламы компании в справочниках и каталогах. Тема: Ремонт квартир Количество знаков: 1000 Тип текста: Продающий Уникальность текста: от 95% ...Завершен8 лет назад
создать качественный продающий текст о курсах по живописиЗавершен8 лет назад
Нужно объявление, качественное, продающее. Тема- курс по живописиПродающие тексты13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен продающий текст (именно продающий!) на лендинг пейдж. Тематика: Система Умный дом. Важно! Мы ищем не копирайтера, который распишет, что это за замечательная система, а ...Продающие тексты16 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! 1) Описание на 2000 символов (без пробелов) плотность вхождения ключевых слов 5%. Для 12 категорий. 2) И основной текст на сайт на 4000-6000 символов (без пробелов). Итого: надо 12 текстов ...Закрыт8 лет назад
Необходимо написать текст для лендинга по имеющемуся прототипу. Можете указать ваши цены? Показать примеры работ? P/S нужно сделать в 2-3 дня. По всем вопросам пишите в лс.Продающие тексты12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужен продающий текст для видеоролика (слайдшоу). Этот текст нужен не для сайта.То есть этот текст будет вставляться в слайды и получится видеопрезентация.Примерно 10 слайдов.Нужен текст который бы заинтересовал покупателя и побудил его к действию.Рекламировать нужно книгу.Цена ...Продающие тексты13 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем добрый день! Необходимо текстовое наполнение двух сайтов. Нужен копирайтер хорошего уровня. Один лендинг по обслуживанию сайтов частных школ и сайт SEO студии. Нужно грамотно оформить мои идеи. Какой будет ...Продающие тексты21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $3
Требуется написать продающий текст для рекламы в паблике VK Обложка на паспорт Louis Vuitton, написать так чтобы подчеркнуть правильно преимущества ношения такой обложки, чтобы была эмоциональная составляющая, в общем вы лучше меня знаете слова ...Продающие тексты2 заявкиЗакрыт8 лет назад