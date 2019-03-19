Написать офер

Нужно грамотно составить офер который нужно встроить в лид магнит.

Черновик лид магнита есть . Нужно продумать (можем вместе )как грамотно это сделать чтобы он был интересный и продающий .

Нужно так же написать 5 писем для рассылки в меседжеры через чат ботов