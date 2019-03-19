Составить описание к товару

Нужен продающий текст для презентации водного экстрим шоу. Есть прототип презентации с короткими текстами на 15 страниц. Нужно переписать тексты, сделать их продающими, эмоциональными, вкусными. ЦА: заказчики и организаторы корпоративов и др. мероприятий Срок 1-2 дня. В отклике укажите, ...
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Автомобильная массажная накидка Belberg BM-03
техника: полностью воздушно-компрессионный массаж, в ней 28 компрессионных подушек и 2 вибро мотора
аналогов нет нигде!
постораться составить описание по аналогии с: (хоть они немного и не такого плана)
http://med-serdce.ru/catalog/massazhnaya-nakidka-yamaguchi-turbo-axiom.html
http://med-serdce.ru/catalog/massazhnaya-nakidka-belberg-bm-02.html
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