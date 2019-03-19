Составить описание к товару

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Автомобильная массажная накидка Belberg BM-03

техника:  полностью воздушно-компрессионный массаж, в ней 28 компрессионных подушек и 2 вибро мотора

http://prntscr.com/n12l6e

аналогов нет нигде! 

постораться составить описание  по аналогии с: (хоть они немного и не такого плана)

http://med-serdce.ru/catalog/massazhnaya-nakidka-yamaguchi-turbo-axiom.html

http://med-serdce.ru/catalog/massazhnaya-nakidka-belberg-bm-02.html

5 лет назад
petrova_eugenie
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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