Требуется подобрать целевые ключевые слова для четырех страниц сайта. Необходимо расширить базовый список и сформировать семантическое ядро, отобрав слова, которые способствуют конверсии. Результат должен быть представлен в таблице с общими и точными частотностями в Яндекс. Оплата только на карты РФ.
Написать сео-текст для сайта
Добрый день, нужно написать сео-тексты для всего сайта (https://pansionat-vershina.ru)
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