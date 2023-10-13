Написати відгук щодо сайту на англійській мові

$1
Продающие текстыЗавершен8 заявок75 просмотров
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Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Alinka233
32 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Аліна вже не вперше виконує завдання, всім задоволена
Дякую за роботу Чесний та порядний роботодавець