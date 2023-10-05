Написати відгук щодо додатку

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$1
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Необхідно написати відгук щодо одного додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Leidmor
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Іван вже не вперше виконує завдання, всім задоволена
Вже не перший раз працюю з цим замовником! Усім рекомендую Марту до співпраці!