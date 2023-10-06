Написати відгук на англійській мові

$1
Продающие текстыЗавершен2 заявки15 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на англійскій мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Leidmor
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Чудова співпраця
Вже не перший раз працюю з Мартою! Все як завжди чудово!