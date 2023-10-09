Написати відгук про додаток

$1
Продающие текстыЗавершен3 заявки49 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Leidmor
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Як завжди гарна співпраця
Приємний та відповідальний замовник