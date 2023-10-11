Тексти для сайту на технічну тематику

$59
Продающие текстыЗавершен4 заявки20 просмотров
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Розробити структуру головної сторінки, створити прототип для дизайну, наповнити блоки текстами.

2 месяца назад
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
2 месяца назад
$59
3 дня
Олеся професіонал своєї справи. Не просто написала якісні тексти для сайту, а ще й домогла зі створенням структури сайта. Порадила, як саме буде краще та аргументовано пояснила чому. Все просто чудово. Дуже задоволений співправцею. Дякую! Рекомендую!
Дякую за довіру. Приємно отримувати завдання і обговорювати їх зі спеціалістом високого рівня. Це надихає і розвиває.