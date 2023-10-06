Написати відгук щодо додатку

$1
Продающие текстыЗавершен2 заявки33 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необхідно написати відгук щодо одного додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Leidmor
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Рекомендую до співпраці
Чудовий замовник! Усім рекомендую!