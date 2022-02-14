Продающее название к карточке товара на WB

Добрый день, я сейчас делаю рекламную анимацию для местного вейп шопа, они запускают франшизу, я уже допросил заказчика максимально, и готов предоставить всю информацию, нужно составить мощный продающий текст который будет говорить главный персонаж анимации. вот ...