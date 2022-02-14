Продающее название к карточке товара на WB

Добрый день, я сейчас делаю рекламную анимацию для местного вейп шопа, они запускают франшизу, я уже допросил заказчика максимально, и готов предоставить всю информацию, нужно составить мощный продающий текст который будет говорить главный персонаж анимации. вот ...
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Здравствуйте, требуется продающее название карточки товара на WB с включением Seo ключей. 4 варианта по 100 символов. И описание товара. 1000 символов. Сфера красота.
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