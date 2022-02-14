Продающее название к карточке товара на WB

Продающие текстыЗакрыт18 заявок654 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Здравствуйте, требуется продающее название карточки товара на WB с включением Seo ключей. 4 варианта по 100 символов. И описание товара. 1000 символов. Сфера красота. 

2 года назад
guest_16454216401097
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать текст продающий франшизу вейп шопа

    Добрый день, я сейчас делаю рекламную анимацию для местного вейп шопа, они запускают франшизу, я уже допросил заказчика максимально, и готов предоставить всю информацию, нужно составить мощный продающий текст который будет говорить главный персонаж анимации. вот ...

    Продающие тексты10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим.

    $45

    [b]Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим[/b]. 2. Структурировать, удалить лишнее. 3. Буду рад любым дополнениям в плане улучшения объявлений. 4. Посмотрите объявления, если не сталкивались ранее с подобным, укажите об этом в сообщении. 5. Тут ...

    Продающие тексты15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Продающие тексты

    Нужно 10 продающих текстов размером по 2000-3000 символов. Тематика: - аренда авто в Мексике - аренда вилл в Мексике - аренда бунгало в Мексике - аренда квартир в Мексике - аренда мото в Мексике - аренда яхт в Мексике - аренда лодок в ...

    Продающие тексты18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 17 небольших текстов на сайт

    $27

    Необходимо написать 17 продающих текстов на сайт общим объемом 17 кбп. Уникальность - не менее 90% по [url=https://content-watch.ru/]https://content-watch.ru/[/url]. Тема: цветной металлопрокат. ТЗ, ключи, дополнительную информацию предоставлю. Прошу в отзыве указать время, которое понадобится для работы, ...

    Продающие тексты14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим.

    $47

    1. Переписать текст объявления на авито, сделать его более продающим. 2. Структурировать, удалить лишнее. 3. Буду рад любым дополнениям в плане улучшения объявлений. 4. Посмотрите объявления, если не сталкивались ранее с подобным, укажите об этом в сообщении. 5. ...

    Продающие тексты16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Продающий текст для сайта

    Тематика реклама в лифтах. Нужен [b]продающий текст[/b] на посадочную страницу 2500-3000 символов. Главред, плотность, тошнота - все по списку. ТЗ выбранному исполнителю. Сроки и примерные суммы указывайте в заявке

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад